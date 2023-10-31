Hamile kadını öldüren şüpheliden şok savunma: Vurulduğundan haberim yoktu

Çerkezköy'ün Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkisinde at arabası ile getirdikleri odunların indirilmesi sırasında, 2 aile arasında tartışma çıktı. İddiaya göre; S.C., Ş.D.'ye tokat attı. Ş.D.'de evinden aldığı pompalı tüfekle S.C.'ye ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar ile vurulan S.C. omzundan yaralandı. Diğer saçmalar da gürültüyü duyunca evinin önüne çıkan 1 çocuk annesi, 7 aylık hamile Sedanur Güven'in (22) boynuna isabet etti. Kanlar içinde kalan Güven, çevredekilerce Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli ise kaçtı. Hamile kadın hastanede hayatını kaybetti ancak karnındaki kız bebek operasyonla alındı. Özel bir hastaneye sevk edilen bebek, kuvöze konuldu. Yaralanan S.C.'nin de durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Sedanur Güven'in cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kaçan Ş.D. ise Saray ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Ş.D., ilk ifadesinde; odun taşıma nedeniyle tartışma çıktığını, bu sırada S.C.'nin kendisine tokat attığını belirterek, "Ben de kızdım. Gittim, evden tüfeği aldım ve ateş ettim, korkup kaçtım. Benim kadının vurulduğundan bile haberim yok" dedi. Ş.D.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.Sedanur Güven'in cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Çerkezköy'e getirildi. Güven için dün öğle vakti Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Güven'in ailesi ile yakınları katıldı. Namazın ardından cenaze, Türbedere Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan şüpheli Ş.D., emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Ş.D.'nin buradaki sorgusu sürüyor. Doğumun ardından küveze alınan bebeğin yaşam mücadelesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan Güven'in 2 yaşında bir çocuğu da olduğu öğrenildi. DHA