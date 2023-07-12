Hamile kadını vuran platonik âşığa 14 yıl ceza

İstanbul'da geçtiğimiz aylarda evli ve hamile Tuğçe D.'nin uğradığı silahlı saldırıya ilişkin davada, Tuğçe D.'nin eski sevgilisi olduğunu iddia eden Yücel Viran'a 14 yıl hapis cezası verildi. Gaziosmanpaşa'da 11 Ocak günü Tuğçe D.'nin kullandığı otomobilin önünü kesen Viran, hamile kadına 6 el ateş etti. Kalbinden yaralanan kadın, hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırgan yakalanarak tutuklanmıştı. Viran ilk ifadesinde; olaydan bir gün önce Tuğçe D.'nin evlendiğini öğrendiğini, küçük bir eylem yapmak istediğini, istese öldürebileceğini söyleyerek kendini savundu. Mahkemede ise; "Allah'a havale ediyorum" diyerek tahliye talebinde bulundu. Bebeğini kaybettiğini kaydeden Tuğçe D. ise; Viran'ın en ağır cezayı almasını istediğini söyledi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, şüpheliye 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl hapis cezası, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 19 bin 750 lira adli para cezası verilmesine karar verdi.