Hamile kadının karnından 3.5 kilo tümör çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta 4 aylık hamile kadının karnından 3 kilo 350 gram tümor çıktı. Karın ağrısı şikâyetiyle gebelik takibi yaptırmak için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 26 yaşındaki bir çocuk annesi Yasemin Bülbül'ün yapılan tetkiklerinde karnında 17 santimetre çapında kitle tespit edildi. Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kutlu Demirkol ve Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Metin ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Faruk Boran tarafından gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren operasyonla Bülbül'ün karnından 3 kilo 350 kilogramlık tümör çıkarıldı. Yasemin Bülbül, sancıları artınca hastaneye başvurduğunu, hekimlerin ilk önce böbrek taşından şüphelendiğini ancak yapılan tetkiklerde 17 santimetre çapında kitle olduğunun tespit edildiğini söyledi. Teşhisin ardından hekimlerinin kitleyi doğumdan önce alıp almamak arasında kaldığını aktaran Bülbül, "Sonrasında ağır geleceği kanaatine vardılar ve kadın doğum uzmanları ile irtibata geçip ameliyata karar verdiler. Şimdi çok iyiyiz. İnşallah bebeğimizi de kucağımıza alacağız" diye konuştu. AA