Hamile sevgilisi ve 2 çocuğunu katletti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile kadın ve 2 çocuğu öldürülmüş olarak bulundu. Katil zanlısının çocukların babası olduğu ortaya çıktı. Selma Abacı (33) ve çocukları 2 yaşındaki Sait Kerim Abacı ve 1 yaşındaki Hamza Azat Abacı'dan haber alınamaması üzerine soruşturma başlatan jandarma ekipleri Turgay K.'yı gözaltına aldı. Turgay K., sorgusunda hamile anne ve 2 çocuğu öldürdüğünü itiraf etti. Jandarmanın şahsın cesetleri bıraktığını söylediği bölgeye giderek yaptığı aramada av tüfeğiyle vuruldukları belirlenen hamile anne ve 2 çocuğun cansız bedenleri Bitişik Mahallesi Demen Yaylası'nda çukura gömülmüş halde bulundu. Katil zanlısı Turgay K.'nın, Selma Abacı ile yasak ilişki yaşadığı ve öldürdüğü 2 ocuğun babası olduğu ortaya çıktı.