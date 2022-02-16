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Giriş Tarihi: 17.2.2022

Hamilelerde hatırlatma dozu bebeği de koruyor

Hamilelerde hatırlatma dozu bebeği de koruyor

PROF. DR. ÜSTÜN: Anne özellikle gebeliğinin son 3 ayında hatırlatma dozunu yaptırdıysa antikorlar anneden bebeğe geçerek bebeği de korumaya devam ediyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün, Omicron varyantının hamileler üzerindeki etkilerine ilişkin bilgileri paylaştı. Hamilelerin hastaneye, yoğun bakıma yatış ve ölüm açısından toplumdaki diğer bireylere göre daha fazla risk altında olduğuna dikkati çeken Üstün, "Gebenin, çocuğunun ve ailesinin korunmasında en önemli faktör, aşılanma ve hatırlatma dozları" dedi. Avrupa'da yayımlanan yeni bir çalışmada yoğun bakım ünitesinde yatan hamilelerin yüzde 98'inin aşısız olduğunun saptandığını anlatan Üstün, "Kovid-19'da anneden bebeğe bulaş çok az. Eğer anne özellikle gebeliğinin son 3 ayında hatırlatma dozunu yaptırdıysa, aşıları tamsa antikorlar anneden bebeğe geçerek bebeği de korumaya devam ediyor. Dolayısıyla anne sütünün, emzirmenin yanı sıra annenin gebelikte son üç ayda yaptırdığı hatırlatma dozunun bebeği koruyucu etkisi çok fazla. Anneler Kovid- 19 pozitifse ellerini yıkayıp, maskelerini takarak bebeklerini emzirmeye devam etmeli. Anneden bebeğe geçecek antikorlar, bebeği hayata başlangıcında Kovid-19'a karşı da koruyacak" diye konuştu. AA

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Hamilelerde hatırlatma dozu bebeği de koruyor
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