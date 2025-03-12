‘Hamilesin’ yalanıyla kürtaj vurgunu

Şırnak'ta, verdiği ilaçlarla hamile olduklarına inandırdığı kadınlara, daha sonra "Bebeğiniz karnında öldü" diyerek kürtaj işlemi yapıp para alan doktor tutuklandı.Şırnak'ın Silopi ilçesinde, kadın doğum uzmanı olarak görev yapan İsmet Besen'in (58), çok sayıda kadından tedavi amaçlı para alarak, hamilelik tedavisi adı altında sahte işlemler uyguladığı ortaya çıktı. Hastalarına önce hamile kaldıklarını söyleyen, bir süre sonra ise bebeklerinin anne karnında ölü olduğunu bildiren Besen'in, ardından kürtaj işlemi yaptığı belirlendi.Bu iddialar üzerine harekete geçen Silopi Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, 12 mağdur kadının ifadesini aldı. Yapılan DNA eşleştirmelerinde de şüphelinin hastalarına verdiği fetüslerin, mağdurlara ait olmadığı tespit edildi. Ayrıca, Besen'in kullandırdığı ilaçların, hamilelik test sonuçlarını yanıltarak kadınları hamile olmadığı halde hamile gösterdiği de bilirkişi raporuyla belirlendi. Bu deliller üzerine Şırnak, Aydın ve İzmir'de düzenlenen operasyonda, Doktor İsmet Besen ve 4 klinik çalışanı gözaltına alındı. 14 Şubat'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden Doktor İsmet Besen, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Dr. İsmet Besen'in, daha önce de 12 yıl Silopi'de görev yaptığı ve 1 Temmuz 2006'da Şırnak'ta yılın doktoru seçildiği ancak Mayıs 2007'de, 2 doktorla birlikte ilaç yolsuzluğu yaptığı gerekçesiyle tutuklandığı ortaya çıktı. İlçedeki 3 sağlık ocağı ve 9 eczanenin de olaya karıştıkları ve eczane sahiplerinin de gözaltına alındıkları belirlendi. O dönemde Besen'in, 7 aylık hasta protokol defteri incelendiğinde ise 25 bin 600 hastaya bakıp ilaç yazdığı anlaşıldı. Soruşturma derinleştirildiğinde, 2005'te Silopi Devlet Hastanesi'ne 49 bin hastanın başvurduğu, buna göre İsmet Besen'in günde ortalama 171 hastaya baktığı anlaşıldı. Olaya adı karışan doktorların, mesaileri bittikten sonra da her gün kiraladıkları bir dairede buluşup, yaklaşık 300 Yeşil Kart ve sağlık karnesine ilaç yazdıkları belirlendi. Doktorların ameliyat edilecek hasta ve yakınlarıyla "bıçak parası" pazarlığı yaptığı da tespit edilirken, Besen'in, Ankara'da 15 ayrı daire ve gayrimenkulü bulunduğu ortaya çıktı. İnsanların en temiz duygularıyla oynayan ve meslek etiğini hiçe sayan doktorun vicdansızlığı bu kadar da olmaz dedirtti.