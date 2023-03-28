Hamileyken kanseri yendi, kızına ’Diren’ adını verdi

KİTLENİN DAHA KÜÇÜK OLDUĞU ANLAŞILDI

Medikal onkoloji alanında görevli Doç. Dr. Gülcan Bulut ise "Kumru Hanım bana geldiğinde 10 haftalık gebeydi. Dış merkezde 5 santimetrelik kitle olunca ileri evre olarak değerlendirilmiş ve doğumu sonlandırma kararı verilmiş. Fakat hastanın muayenesinde 5 santimetrelik kitle yoktu. Bunu hastanedeki radyolog arkadaşlarım ile tespit ettik. Koltuk altı negatif görünüyordu ve kitle 2 santimetrelikti. Hastanın evresi aslında düşüktü. Bunun üzerine meme cerrahisini öne çektik. Başarılı bir operasyon oldu. Hasta için uygun olan kemoterapiye başladık. Kemoterapiyi bebek 32 haftalıkken sonlandırdık. 4 kür kemoterapi uygulandı. Fakat her kemoterapide kadın doğumdan görüş alındı" diye konuştu.

'METASTAZI YOK, ANNE VE BEBEK SAĞLIKLI'

Çocuğun gelişiminin tedavinin her aşamasında kontrol edildiğini aktaran Doç. Dr. Bulut, "Sağlıklı bir bebek olarak dünyaya geldi. Kemoterapi gebelik süresince risklidir ancak annesi vazgeçmek istemiyordu. Bu kararı birlikte vermemiz gerekiyordu. Bebeğe zarar vermeyen ilaçların seçimini hekim yapabilir. Şu anda hastamızın tedavisine devam edeceğiz. Gebelik süresince pet çekimi, üç boyutlu tetkikler yapılamazdı. Sadece ultrason ile değerlendirdik. Zaten evre yanılsaması da bu yüzden oldu. Şu anda hastamızın üç boyutlu tetkiklerini tamamladık. Metastazı yok. Anne ve bebek sağlıklı. Gebelikte verilemeyen akıllı ilaç tedavisini devam ettireceğiz. İkinci, üçüncü görüş tedaviler de çok önemli" dedi.