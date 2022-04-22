Hamlesi hayat kurtardı

Erzurum'da satış temsilcisi olarak çalışan Ahmet Ceylan, iş yerinin önündeki kalabalığı görünce bölgeye yöneldi. Bir binanın 6. Katından düşmek üzere olan çocuğu fark eden kalabalık ne yapacağını bilmezken Ceylan, ellerindeki eşyaları bırakarak hemen binanın altında durdu. O sırada düşen 5 yaşındaki Ceren Azra Alpsoy, Ahmet Ceylan'ın son anda yaptığı hamle sayesinde kafasından yara almadı. Ceylan'ın son hamlesi ise ayağının kırılmasına neden oldu. Bölgeye çağırılan ambulans, küçük kızı hemen hastaneye götürdü. Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım servisinde tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi devam eden kızın ailesi ise Ahmet Ceylan'a teşekkür etti. SABAH'a konuşan Ceylan; "O an ne yapacağımı bilemedim. Hemen binanın altına koştum. O sırada ani bir hamleyle kızımızın başını vurmamasını sağladım. Şuan hala tedavisi devam ediyor. İnşallah sağ salim kurtulacağına inanıyorum" dedi.