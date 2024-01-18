Hamsi azaldı, tekneler 2 gün avlanmama kararı aldı

Karadeniz'de son yıllarda en çok avlanan hamsi azalınca balıkçılar 2 gün avlanmama kararı aldı. Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, "Hamsi şuan sınırda. Karşı tarafa da geçemedikleri ve hamsinin az olması nedeniyle Türk ve Gürcistan tarafındaki tekneler kendi aralarında 2 gün avlanmama kararı aldı. 2 gün sonra inşallah teknelerde bol hamsi olur. Hamsi bol olunca fiyatı da makul olur, vatandaşlarda bol bol tüketir. Şuan tezgahlarımızda bol çeşit balık var. Ne kadar çeşit balık olursa olsun, vatandaşımızın hamsiye ilgisi daha fazla oluyor " diye konuştu.

Balıkçı esnaflarından Adem Kaygusuz, "Balık Haline hamsi gelmemesinin nedeni ise hamsinin Hopa ile Gürcistan sınırı arasında olduğu için tekneler '2 gün avlanmayalım' kararı aldı. Tekneler iki gün denize çıkmayacaklar çünkü hamsi Türk karasularına gelsin ki rahat rahat avlayalım. Bu nedenle Gürcistanlı balıkçılar ve Türk balıkçılar böyle bir karar aldı. Devletin koyduğu her hangi bir yasak yok. İnşallah Cumartesi günü nasip olursa yine tekneler denize açılacak, bol bol hamsi avlanabilecek" dedi.