Hamsi boyu kavgası mahkemelik oldu

İstanbul Kadıköy'deki tarihi Salı Pazarı'na giden Cengiz B., hamsi almak istedi. Hamsinin boyunun neden küçük olduğunu soran müşteriye balıkçı Mazlum Ü.'den, "Hamsi 1 metre mi olacak?" sorusuyla birlikte tokat da geldi. Neye uğradığını şaşıran müşterinin şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı. Savcılık taraflar arasında balık boyu nedeniyle tartışma yaşandığını, balıkçının da müşteriye bu nedenle tokat attığını belirledi. Mazlum Ü. hakkında "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.