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Giriş Tarihi: 12.4.2023 14:49 Son Güncelleme: 12.4.2023 16:22

Handaki cinayetin şüphelisi yakalandı

İstanbul Fatih’te bir iş hanından dışarı çıkma konusunda tartışma yaşadığı Barış Yandım’ı yol ortasında vurup öldüren ve polis ekipleri tarafından aranan şüpheli Özcan A. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Handaki cinayetin şüphelisi yakalandı

Fatih'te bir handa bekçilik yapan O.B. hanı kapatacağı sırada içerde bulunan iki kişi dışarı çıkmamakta direnince bekçi arkadaşını arayıp yardım istedi. Arkadaşları Özcan A. ve Emrah B. hana geldi. Han içinden çıkmakta direnen Barış Yandım ve arkadaşıyla gelenler arasında çıkan kavgada Özcan A. belinden çıkardığı silahla Barış Yandım'a ateş etti.

Hastaneye kaldırılan Yandım hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay yerinden kaçan şüpheli Özcan AFatih Mimar Hayrettin mahallesinde 1 Nisan gecesi saat 02:30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. 44 yaşındaki O.B. olay yerinde bulunan iş hanında gece bekçiliği yapıyordu. Bekçi hanın kapılarını kapatmak istediği sırada iddiaya göre içerde iki arkadaş oturmuş sohbet ediyordu. Bekçi onları dışarı çıkmaları konusunda uyardı ancak ikna edemedi. Aralarında sözlü tartışma olunca bekçi O.B. telefonla arkadaşı Özcan A.'yı aradı. Bir süre sonra Özcan A. beraberinde Emrah B. ile olay yerinde geldi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Handa oturan Barış Yandım ve arkadaşı ile gelen grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sokağa kadar taştı. Bu sırada Özcan A. belinden tabancasını çıkardı Barış Yandım'a doğru ateş etmeye başladı. Topuğundan ve başından vurulan Barış Yandım kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yandım bir gün sonra hayatını kaybetti. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri olay yeri yakınlarında olay sırasında kullanıldığı değerlendirilen tabanca ve 4 adet kovan buldu.

FİRARİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Cinayet anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri dün şüpheli Özcan A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Handaki cinayetin şüphelisi yakalandı
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