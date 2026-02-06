‘HANE’niz emniyette

Son yıllarda artan telefon dolandırıcılığı vakaları, emniyet birimlerini önleyici tedbirler almaya sevk etti. Bunun en somut ve başarılı örneği Artvin'de yaşandı. Artvin Emniyet Müdürlüğü polisleri, il genelinde telefon dolandırıcılığına karşı 'önleyici polislik' faaliyetlerinde eşine az rastlanır bir saha çalışmasına imza attı. Suçun oluşmadan engellenmesini hedefleyen ekipler, il genelinde tam 9 bin 200 hanenin kapısını çalarak vatandaşlarla yüz yüze görüştü. 'Önce bilgilendir, sonra koru' temasıyla yürütülen çalışmalarda, özellikle yaşlı vatandaşlar ve hedef seçilmesi muhtemel aileler üzerine yoğunlaşıldı. Bilinçlendirme faaliyetleri ve SİBERAY ekiplerinin teknik takibi, meyvesini vererek geçtiğimiz günlerde büyük bir mağduriyetin de önüne geçti. Artvin'de yaşayan bir vatandaşın hesabından, telefon dolandırıcılığı yöntemiyle 4 milyon 500 bin TL tutarında bir para çıkışı yapıldığı siber birimlerce anında saptandı. Sahanın ve teknik takibin senkronize çalışmasıyla, mağdur vatandaşa saniyeler içinde ulaşıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde banka hesaplarına müdahale eden ekipler, dolandırıcılara gönderilen parayı sisteme düşmeden bloke ederek vatandaşa iade edilmesini sağladı.