Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan Hangi çiftin düğün kutlamaları sırasındaki bir havai fişek gösterisi kazası 132 kişinin ölmesine yüzlerce kişinin de yaralanmasına sebep olmuştur? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.