Haberler Yaşam Haberleri Hangi çiftin düğün kutlamaları sırasındaki bir havai fişek gösterisi kazası 132 kişinin ölmesine yüzlerce kişinin de yaralanmasına sebep olmuştur?
Giriş Tarihi: 10.12.2021 22:24 Son Güncelleme: 10.12.2021 22:24

Hangi çiftin düğün kutlamaları sırasındaki bir havai fişek gösterisi kazası 132 kişinin ölmesine yüzlerce kişinin de yaralanmasına sebep olmuştur?

Hangi çiftin düğün kutlamaları sırasındaki bir havai fişek gösterisi kazası 132 kişinin ölmesine yüzlerce kişinin de yaralanmasına sebep olmuştur?

ATV ekranlarının sevilen yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?” yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren yarışmanın bugün ekranlara gelen bölümünde sorulan Hangi çiftin düğün kutlamaları sırasındaki bir havai fişek gösterisi kazası 132 kişinin ölmesine yüzlerce kişinin de yaralanmasına sebep olmuştur? sorusunun yanıtları merak konusu oldu. Yanıtı merak edilen Hangi çiftin düğün kutlamaları sırasındaki bir havai fişek gösterisi kazası 132 kişinin ölmesine yüzlerce kişinin de yaralanmasına sebep olmuştur? sorusunun cevabı ve tüm detaylar.

Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan Hangi çiftin düğün kutlamaları sırasındaki bir havai fişek gösterisi kazası 132 kişinin ölmesine yüzlerce kişinin de yaralanmasına sebep olmuştur? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.



SORU: Hangi çiftin düğün kutlamaları sırasındaki bir havai fişek gösterisi kazası 132 kişinin ölmesine yüzlerce kişinin de yaralanmasına sebep olmuştur?

A- Prenses Diana ve Prens Charles
B- Marie Antoinette ve XVI. Louis (CEVAP)
C- Kleopatra ve Jül Sezar
D- Melania Trump ve Donald Trump

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Hangi çiftin düğün kutlamaları sırasındaki bir havai fişek gösterisi kazası 132 kişinin ölmesine yüzlerce kişinin de yaralanmasına sebep olmuştur?
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