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Giriş Tarihi: 29.1.2023 22:15 Son Güncelleme: 29.1.2023 22:16

Hangi cümlede yazım hatası vardır?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 29 Ocak 2023 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan Hangi cümlede yazım hatası vardır? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek Hangi cümlede yazım hatası vardır? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

Hangi cümlede yazım hatası vardır?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (29 Ocak 2023 Pazartesi) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Hangi cümlede yazım hatası vardır? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (29 OCAK 2023)

ATV ile 29 Ocak Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: Hangi cümlede yazım hatası vardır?

A- "Milyoner" diyen milyoner olsun
B- "Milyoner" diyerek milyoner olunmaz
C- "Milyoner" diyip milyoner oldu (CEVAP)
D- "Milyoner" diyelim, milyoner olalım


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Hangi cümlede yazım hatası vardır?
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