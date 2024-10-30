Diş hekimleri, çürük dişlerin tedavisi için çeşitli yöntemler kullanırlar. Diş dolgusu, çürüğü temizleyip, dişin hasarlı kısmını doldurmak için yaygın bir tedavi seçeneğidir. Ancak, bazı durumlarda dolgu yapılamayabilir. Başka tedavi yöntemleri tercih edilebilir. Diş dolgusu yapılmaz denilen bazı çürük tipleri vardır. Hangi çürüklere dolgu yapılmaz, hangi durumlarda dişe dolgu yapılmaz gibi soruların cevabı diş sağlığı açısından kesinlikle bilinmesi gerekir.

Hangi Çürüklere Dolgu Yapılmaz?

Dişin pulpa kısmına kadar ilerlemiş olan çürüklere dolgu yapılması genellikle önerilmez. Bu tür çürükler, kök kanal tedavisi gerektirebilir. Dolgu uygulaması, çürüğün üst yüzeyinde kalmış, dişin sağlıklı yapısını koruyabilecek boyutlardaki çürükler için uygundur. Eğer çürük, dişin yapısını aşırı derecede zayıflatmışsa ve dişin sağlamlığını tehlikeye atıyorsa, dolgu yapmak etkili olmayabilir. Bu durumda dişin çekilmesi veya kaplama gibi daha kapsamlı tedavi yöntemleri tercih edilebilir.

Hangi Durumlarda Dişe Dolgu Yapılmaz?

Dişin kırılması, aşırı çatlaklar veya dişin yapısının büyük oranda bozulması gibi durumlarda dolgu yapmak, dişin sağlığı için riskli olabilir. Eğer dişin sağlam kısmı kalmadıysa, dolgu işlemi yeterli olmayacaktır. Ayrıca, çürüğün olduğu dişin enfekte olması veya iltihaplanmış dokular içermesi halinde de dolgu işlemi yapılması tavsiye edilmez. Bu tür durumlarda, diş hekimi enfeksiyonun kontrol altına alınması ve dişin durumu için alternatif tedavi yöntemleri üzerinde durmalıdır.