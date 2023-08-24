Haberler Yaşam Haberleri Hangi grubun gitaristi 2006'da plüton ve uydularını incelemek amacıyla gönderilen New Horizons uzay aracı görevi için NASA'ya danışmanlık yapmış bir astrofizikçidir?
Giriş Tarihi: 24.8.2023 22:44 Son Güncelleme: 24.8.2023 22:44

Hangi grubun gitaristi 2006'da plüton ve uydularını incelemek amacıyla gönderilen New Horizons uzay aracı görevi için NASA'ya danışmanlık yapmış bir astrofizikçidir?

ATV’nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 24 Ağustos 2023 Perşembe günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyici karşısına çıktı. Sevilen yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Hangi grubun gitaristi 2006'da plüton ve uydularını incelemek amacıyla gönderilen New Horizons uzay aracı görevi için NASA'ya danışmanlık yapmış bir astrofizikçidir? sorusunun yanıtları merak edilerek araştırılıyor. İşte az önce sorulan sorunun cevabı ve tüm detaylar.

Hangi grubun gitaristi 2006’da plüton ve uydularını incelemek amacıyla gönderilen New Horizons uzay aracı görevi için NASA’ya danışmanlık yapmış bir astrofizikçidir?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 24 Ağustos 2023 Perşembe günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Hangi grubun gitaristi 2006'da plüton ve uydularını incelemek amacıyla gönderilen New Horizons uzay aracı görevi için NASA'ya danışmanlık yapmış bir astrofizikçidir? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (24 AĞUSTOS 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;

SORU: Hangi grubun gitaristi 2006'da plüton ve uydularını incelemek amacıyla gönderilen New Horizons uzay aracı görevi için NASA'ya danışmanlık yapmış bir astrofizikçidir?



A- Queen (CEVAP)
B- Metallica
C- Pink Floyd
D- Megadeth


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Hangi grubun gitaristi 2006'da plüton ve uydularını incelemek amacıyla gönderilen New Horizons uzay aracı görevi için NASA'ya danışmanlık yapmış bir astrofizikçidir?
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