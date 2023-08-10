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Giriş Tarihi: 10.8.2023 22:24 Son Güncelleme: 10.8.2023 22:24

Hangi hayvan adı bir La Fontaine fablının adında Tilki ile birlikte geçmez?

ATV’nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 10 Ağustos 2023 Perşembe günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyici karşısına çıktı. Sevilen yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Hangi hayvan adı bir La Fontaine fablının adında Tilki ile birlikte geçmez? sorusunun yanıtları merak edilerek araştırılıyor. İşte az önce sorulan sorunun cevabı ve tüm detaylar.

Hangi hayvan adı bir La Fontaine fablının adında Tilki ile birlikte geçmez?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 10 Ağustos 2023 Perşembe günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Hangi hayvan adı bir La Fontaine fablının adında Tilki ile birlikte geçmez? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (10 AĞUSTOS 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: Hangi hayvan adı bir La Fontaine fablının adında Tilki ile birlikte geçmez?



SEÇENEKLER

A- Karga
B- İnek (CEVAP)
C- Maymun
D- Leylek


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Hangi hayvan adı bir La Fontaine fablının adında Tilki ile birlikte geçmez?
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