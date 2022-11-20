Haberler Yaşam Haberleri Hangi iki oyuncu, sinema filmlerinin hiçbir sahnesinde nikah masasında "gelin ev damat" olarak birlikte görülmemiştir?
Giriş Tarihi: 20.11.2022 22:40 Son Güncelleme: 20.11.2022 22:40

Hangi iki oyuncu, sinema filmlerinin hiçbir sahnesinde nikah masasında "gelin ev damat" olarak birlikte görülmemiştir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 20 Kasım 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan Hangi iki oyuncu, sinema filmlerinin hiçbir sahnesinde nikah masasında "gelin ev damat" olarak birlikte görülmemiştir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek Hangi iki oyuncu, sinema filmlerinin hiçbir sahnesinde nikah masasında "gelin ev damat" olarak birlikte görülmemiştir? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

Hangi iki oyuncu, sinema filmlerinin hiçbir sahnesinde nikah masasında gelin ev damat olarak birlikte görülmemiştir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (20 Kasım 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Hangi iki oyuncu, sinema filmlerinin hiçbir sahnesinde nikah masasında "gelin ev damat" olarak birlikte görülmemiştir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (20 KASIM 2022)

ATV ile 20 Kasım Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;

SORU: Hangi iki oyuncu, sinema filmlerinin hiçbir sahnesinde nikah masasında "gelin ev damat" olarak birlikte görülmemiştir?

A- Gülşen Bubikoğlu - Tarık Akan
B- Adile Naşit - Münir Özkul
C- Fatma Girik - Cüneyt Arkın
D- Meral Zeren - Kemal Sunal


.hANG

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Hangi iki oyuncu, sinema filmlerinin hiçbir sahnesinde nikah masasında "gelin ev damat" olarak birlikte görülmemiştir?
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