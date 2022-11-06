Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (6 Kasım 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Hangi ikisinin kabri Aşiyan Mezarlığı'nda değildir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.
ATV ile 6 Kasım Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;
SORU: Hangi ikisinin kabri Aşiyan Mezarlığı'nda değildir?
A- Yahya Kemal Beyatlı ve Attila İlhan
B- Necip Fazıl Kısakürek ve Yaşar Kemal (CEVAP)
C- Orhan Veli Kanık ve Edip Cansever
D- Ahmet Hamdi Tanpınar ve Turgut Uyar