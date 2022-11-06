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Giriş Tarihi: 6.11.2022 22:10 Son Güncelleme: 6.11.2022 22:10

Hangi ikisinin kabri Aşiyan Mezarlığı'nda değildir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 6 Kasım 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan Hangi ikisinin kabri Aşiyan Mezarlığı'nda değildir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek Hangi ikisinin kabri Aşiyan Mezarlığı'nda değildir? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

Hangi ikisinin kabri Aşiyan Mezarlığı’nda değildir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (6 Kasım 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Hangi ikisinin kabri Aşiyan Mezarlığı'nda değildir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (6 KASIM 2022)

ATV ile 6 Kasım Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: Hangi ikisinin kabri Aşiyan Mezarlığı'nda değildir?

A- Yahya Kemal Beyatlı ve Attila İlhan
B- Necip Fazıl Kısakürek ve Yaşar Kemal (CEVAP)
C- Orhan Veli Kanık ve Edip Cansever
D- Ahmet Hamdi Tanpınar ve Turgut Uyar


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Hangi ikisinin kabri Aşiyan Mezarlığı'nda değildir?
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