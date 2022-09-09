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Giriş Tarihi: 9.9.2022 23:10 Son Güncelleme: 9.9.2022 23:10

Hangi kelimenin eş anlamlısı "trajedi"dir?

Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarında yayınlanan ve Türkiye’nin en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, 9 Eylül 2022 Cuma günü izleyici karşısına çıkıyor. Türkiye’nin pek çok bölgesinden yarışmacıyı konuk eden ve yönelttiği sorularla yarışmacılara ve ekran başındaki izleyicilere yeni bilgiler edindiren “Kim Milyoner Olmak İster?” in son bölümünde sorulan Hangi kelimenin eş anlamlısı "trajedi"dir? sorusu izleyenler tarafından merak edilerek Hangi kelimenin eş anlamlısı "trajedi"dir? şeklinde araştırılmaya başlandı. İşte çok merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

Hangi kelimenin eş anlamlısı trajedidir?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, 9 Eylül 2022 Cuma günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyicilerinin evlerine konuk oldu. Türk televizyonlarının uzun soluklu yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" de 2. barajı geçmeyi başaran yarışmacıya sorulan Hangi kelimenin eş anlamlısı "trajedi"dir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

SORU: Hangi kelimenin eş anlamlısı "trajedi"dir?

A- Üzüntü
B- Ağlatı (CEVAP)
C- Yıkıntı
D- Sarsıntı

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Hangi kelimenin eş anlamlısı "trajedi"dir?
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