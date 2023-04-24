Hangi koalisyon neden dağıldı? 1961’den 2002’ye...

Türkiye'nin ilk koalisyon hükümeti 20 Kasım 1961'de CHP ve Adalet Partisi (AP) tarafından kuruldu. Başbakan İsmet İnönü'nün, Köy Enstitüleri'ni yeniden açmak istemesi ve AP'nin bu duruma karşı çıkması, koalisyon arasındaki ilk çatlağı oluşturdu. AP'nin ise Yassı Ada yargılamalarında ceza alan isimlerin affını istemesi koalisyonun dağılmasını hızlandırdı. CHP-AP arasındaki ortaklık 20 Haziran 1962'de son buldu.

KANUN TASARILARINDA SORUN YAŞADILAR

24 Haziran 1962'de CHP, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP), Yeni Türkiye Partisi (YTP) ikinci koalisyon hükümetini kurdu. Koalisyon ortaklarından Osman Bölükbaşı ve Ragıp Gümüşpala'nın, CHP'yi 27 Mayıs'ta rolü olduğu iddiasıyla suçlaması koalisyonu çatırdattı. Vergi reformu hususunda yaşanılan görüş ayrılığı da dağılmayı hızlandırdı.

30 Aralık 1963'te başlan 3. Koalisyon hükümeti de CHP ve bağımsız vekiller arasında kuruldu. 1965'e kadar iş başında kaldı. Bu süreçte, hükümet ortakları arasında; vergi kanunu, Kıbrıs meselesi ve seçim kanununda büyük anlaşmazlıklar çıktı.

DIŞ POLİTİKADA FİKİR AYRILIKLARI

1965'da, AP, CKMP, Millet Partisi (MP) koalisyonu kuruldu. Bu koalisyonda, TRT kanunun çıkartılmasında, Toprak Reformu kanunu, Siyasi partiler kanunu konusunda derin görüş ayrılıkları yaşandı.

12 Mart 1971'den 26 Ocak 1974'e kadar geçen zorlu süreçte, 2 defa Nihat Erim Hükümeti (26 Mart 1971- 11 Aralık 1971 ile 22 Mayıs 1972) kuruldu. 22 Mayıs 1972 ile 15 Nisan 1973 arasında Ferit Sadi Melen hükümeti görev yaptı. 15 Nisan 1973 ile 26 Ocak 1974 arasında Naim Talu hükümeti görev yaptı.

PEŞİ SIRA KURULAN KOALİSYON HÜKÜMETLERİ

25 Ocak 1974'de CHP-MSP koalisyonu kuruldu. Hükümetin görevde kalma süresi 9 ay 20 gün oldu. Kıbrıs Barış Harekatı konusundaki fikir ayrılıkları koalisyonu çatırdattı. TRT'ye genel müdür ataması ve genel af kanunu tasarısındaki farklılıklar koalisyonu yıkım sürecine götürdü.

31 Mart 1975 AP, MSP, CGP, MHP, ekonomik sıkıntılar nedeniyle dağıldı.

12 Kasım 1979'da AP Genel Başkanı Süleyman Demirel tarafından kurulan ve sağ partilerin dışardan destek verdiği koalisyon da kısa sürede dağıldı. Türkiye'yi ciddi bir ekonomik dar boğaza sürükleyen 24 Ocak kararları bu dönemde alınmıştır.

1995'te yapılacak olan erken seçim ile Tansu Çiler, Demirel'den hükümeti kurma görevini almış, Deniz Baykal ile görüşmelere başlamıştır (Akşin, 2014, s. 168). Tansu Çiller başbakanlığında kurulan hükümette DYP'den 18, CHP'den 8 ve bağımsız 3 bakan görev almış, 1995-1996 arası dönemde 54 gün görevde kalmışlardır.

ANAP ile DYP arasında 1996 içerisinde kurulan koalisyon sadece 4 ay görevde kaldı. 28 Haziran 1996'da Refah Partisi ve DYP arasında kurulan koalisyon 30 Haziran 1997'de son buldu. 1999-2002 arasında ANASOL-M hükümeti görev yaptı.