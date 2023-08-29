Haberler Yaşam Haberleri Hangi köprüden geçerken yüzyıllar öncesinde kalma bir geleneğe uygun olarak cesaretlerini kanıtlamak için köprüden nehre atlayan gençlerle karşılaşabilirsiniz?
Giriş Tarihi: 29.8.2023 21:47 Son Güncelleme: 29.8.2023 21:47

Hangi köprüden geçerken yüzyıllar öncesinde kalma bir geleneğe uygun olarak cesaretlerini kanıtlamak için köprüden nehre atlayan gençlerle karşılaşabilirsiniz?

ATV’nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 29 Ağustos 2023 Salı günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyici karşısına çıktı. Sevilen yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Hangi köprüden geçerken yüzyıllar öncesinde kalma bir geleneğe uygun olarak cesaretlerini kanıtlamak için köprüden nehre atlayan gençlerle karşılaşabilirsiniz? sorusunun yanıtları merak edilerek araştırılıyor. İşte az önce sorulan sorunun cevabı ve tüm detaylar.

Hangi köprüden geçerken yüzyıllar öncesinde kalma bir geleneğe uygun olarak cesaretlerini kanıtlamak için köprüden nehre atlayan gençlerle karşılaşabilirsiniz?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 29 Ağustos 2023 Salı günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Hangi köprüden geçerken yüzyıllar öncesinde kalma bir geleneğe uygun olarak cesaretlerini kanıtlamak için köprüden nehre atlayan gençlerle karşılaşabilirsiniz? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (29 AĞUSTOS 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: Hangi köprüden geçerken yüzyıllar öncesinde kalma bir geleneğe uygun olarak cesaretlerini kanıtlamak için köprüden nehre atlayan gençlerle karşılaşabilirsiniz?



A- Golden Gate Köprüsü
B- Malabadi köprüsü
C- Mostar köprüsü (CEVAP)
D- Galata Köprüsü


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