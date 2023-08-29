"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 29 Ağustos 2023 Salı günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Hangi köprüden geçerken yüzyıllar öncesinde kalma bir geleneğe uygun olarak cesaretlerini kanıtlamak için köprüden nehre atlayan gençlerle karşılaşabilirsiniz? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (29 AĞUSTOS 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;