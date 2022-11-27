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Giriş Tarihi: 27.11.2022 22:54 Son Güncelleme: 27.11.2022 22:55

Hangi Osmanlı padişahı diğer üçünden daha önce tahta çıkmıştır?

Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” bugün (27 Kasım 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Hangi Osmanlı padişahı diğer üçünden daha önce tahta çıkmıştır? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek Hangi Osmanlı padişahı diğer üçünden daha önce tahta çıkmıştır? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

Hangi Osmanlı padişahı diğer üçünden daha önce tahta çıkmıştır?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 27 Kasım 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner'de bugün sorulan sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek Hangi Osmanlı padişahı diğer üçünden daha önce tahta çıkmıştır? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (27 KASIM 2022)

ATV ile 27 Kasım Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: Hangi Osmanlı padişahı diğer üçünden daha önce tahta çıkmıştır?

A- I. Osman
B- II. Ahmed
C- III. Mustafa
D- IV. Mehmed (CEVAP)


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Hangi Osmanlı padişahı diğer üçünden daha önce tahta çıkmıştır?
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