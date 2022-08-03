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Giriş Tarihi: 3.8.2022 22:31 Son Güncelleme: 3.8.2022 22:32

Hangi Osmanlı Padişahının doğum yeri Edirne'dir?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 3 Ağustos 2022 Çarşamba Çarşamba günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Hangi Osmanlı Padişahının doğum yeri Edirne'dir? sorusunun cevabı merak konusu olarak Hangi Osmanlı Padişahının doğum yeri Edirne'dir? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

Hangi Osmanlı Padişahının doğum yeri Edirne’dir?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan Hangi Osmanlı Padişahının doğum yeri Edirne'dir? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Hangi Osmanlı Padişahının doğum yeri Edirne'dir? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: Hangi Osmanlı Padişahının doğum yeri Edirne'dir?

A- Yavuz Sultan Selim
B- Kanuni Sultan Süleyman
C- Fatih Sultan Mehmed (CEVAP)
D- Genç Osman

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Hangi Osmanlı Padişahının doğum yeri Edirne'dir?
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