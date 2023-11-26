Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 26 Kasım 2023 Pazar günü yeni bölümüyle ATV izleyicisinin izlemesine sunuldu. Son bölümde Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Hangi oyuncunun hangi oyuncuya, yüzüne peş peşe tokat atarken gösterildiği bir sinema filmi sahnesi hiç olmamıştır? sorusunun cevabı öğrenilmek istenerek yoğun olarak araştırılıyor.

26 KASIM MİLYONER SORU VE CEVAPLARI

İşte Milyoner'de az önce sorulan soru ve cevabı;