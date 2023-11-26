Haberler Yaşam Haberleri Hangi oyuncunun hangi oyuncuya, yüzüne peş peşe tokat atarken gösterildiği bir sinema filmi sahnesi hiç olmamıştır?
Giriş Tarihi: 26.11.2023 21:49 Son Güncelleme: 26.11.2023 21:49

Hangi oyuncunun hangi oyuncuya, yüzüne peş peşe tokat atarken gösterildiği bir sinema filmi sahnesi hiç olmamıştır?

ATV ekranlarında her hafta Pazar günleri Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında 26 Kasım günü yarışmacıya yöneltilen Hangi oyuncunun hangi oyuncuya, yüzüne peş peşe tokat atarken gösterildiği bir sinema filmi sahnesi hiç olmamıştır? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor. İşte az önce sorulan Milyoner sorusu ve cevabı.

Hangi oyuncunun hangi oyuncuya, yüzüne peş peşe tokat atarken gösterildiği bir sinema filmi sahnesi hiç olmamıştır?

Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 26 Kasım 2023 Pazar günü yeni bölümüyle ATV izleyicisinin izlemesine sunuldu. Son bölümde Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Hangi oyuncunun hangi oyuncuya, yüzüne peş peşe tokat atarken gösterildiği bir sinema filmi sahnesi hiç olmamıştır? sorusunun cevabı öğrenilmek istenerek yoğun olarak araştırılıyor.

26 KASIM MİLYONER SORU VE CEVAPLARI

İşte Milyoner'de az önce sorulan soru ve cevabı;



SORU: Hangi oyuncunun hangi oyuncuya, yüzüne peş peşe tokat atarken gösterildiği bir sinema filmi sahnesi hiç olmamıştır?



SEÇENEKLER

A- Metin Akpınar - Zeki Alasya
B- Halit Akçatepe - Kemal Sunal
C- Çetin Tekindor - Cem Yılmaz (CEVAP)
D- Şener Şen - Kenan İmirzalıoğlu


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Hangi oyuncunun hangi oyuncuya, yüzüne peş peşe tokat atarken gösterildiği bir sinema filmi sahnesi hiç olmamıştır?
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