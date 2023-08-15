"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 15 Ağustos 2023 Salı günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Hangi ülkede bindiğiniz taksinin, satın aldığınız bir şeyin parasını öderken birkaç kez ısrar etmenizi, ikram edilen bir şeyi birkaç kez reddetmenizi gerektiren Taruf adlı bir gelenek vardır? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (15 AĞUSTOS 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;