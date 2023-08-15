Haberler Yaşam Haberleri Hangi ülkede bindiğiniz taksinin, satın aldığınız bir şeyin parasını öderken birkaç kez ısrar etmenizi, ikram edilen bir şeyi birkaç kez reddetmenizi gerektiren Taruf adlı bir gelenek vardır?
Giriş Tarihi: 15.8.2023 21:57 Son Güncelleme: 15.8.2023 21:57

Hangi ülkede bindiğiniz taksinin, satın aldığınız bir şeyin parasını öderken birkaç kez ısrar etmenizi, ikram edilen bir şeyi birkaç kez reddetmenizi gerektiren Taruf adlı bir gelenek vardır?

ATV’nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 15 Ağustos 2023 Salı günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyici karşısına çıktı. Sevilen yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Hangi ülkede bindiğiniz taksinin, satın aldığınız bir şeyin parasını öderken birkaç kez ısrar etmenizi, ikram edilen bir şeyi birkaç kez reddetmenizi gerektiren Taruf adlı bir gelenek vardır? sorusunun yanıtları merak edilerek araştırılıyor. İşte az önce sorulan sorunun cevabı ve tüm detaylar.

Hangi ülkede bindiğiniz taksinin, satın aldığınız bir şeyin parasını öderken birkaç kez ısrar etmenizi, ikram edilen bir şeyi birkaç kez reddetmenizi gerektiren Taruf adlı bir gelenek vardır?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 15 Ağustos 2023 Salı günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Hangi ülkede bindiğiniz taksinin, satın aldığınız bir şeyin parasını öderken birkaç kez ısrar etmenizi, ikram edilen bir şeyi birkaç kez reddetmenizi gerektiren Taruf adlı bir gelenek vardır? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (15 AĞUSTOS 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: Hangi ülkede bindiğiniz taksinin, satın aldığınız bir şeyin parasını öderken birkaç kez ısrar etmenizi, ikram edilen bir şeyi birkaç kez reddetmenizi gerektiren Taruf adlı bir gelenek vardır?



SEÇENEKLER

A- Kanada
B- Norveç
C- Japonya
D- İran (CEVAP)


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Hangi ülkede bindiğiniz taksinin, satın aldığınız bir şeyin parasını öderken birkaç kez ısrar etmenizi, ikram edilen bir şeyi birkaç kez reddetmenizi gerektiren Taruf adlı bir gelenek vardır?
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