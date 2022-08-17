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Giriş Tarihi: 17.8.2022 23:26 Son Güncelleme: 17.8.2022 23:31

Hangi ülkede bir evin kapısını tıklatıp kaçmak yasal olarak suçtur?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Hangi ülkede bir evin kapısını tıklatıp kaçmak yasal olarak suçtur? sorusunun cevabı merak konusu olarak Hangi ülkede bir evin kapısını tıklatıp kaçmak yasal olarak suçtur? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

Hangi ülkede bir evin kapısını tıklatıp kaçmak yasal olarak suçtur?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan Hangi ülkede bir evin kapısını tıklatıp kaçmak yasal olarak suçtur? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Hangi ülkede bir evin kapısını tıklatıp kaçmak yasal olarak suçtur? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: Hangi ülkede bir evin kapısını tıklatıp kaçmak yasal olarak suçtur?

A- Birleşik Krallık (CEVAP)
B- Çin
C- Küba
D- Danimarka

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Hangi ülkede bir evin kapısını tıklatıp kaçmak yasal olarak suçtur?
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