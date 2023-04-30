Haberler Yaşam Haberleri Hangi ülkenin erkek milli futbol takımı tarihi boyunca oynadığı hiçbir resmi maçı kazanamamıştır?
Giriş Tarihi: 30.4.2023 22:26 Son Güncelleme: 30.4.2023 22:26

Hangi ülkenin erkek milli futbol takımı tarihi boyunca oynadığı hiçbir resmi maçı kazanamamıştır?

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 30 Nisan 2023 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlandı. Sevilen yarışmada bu akşam sorulan Hangi ülkenin erkek milli futbol takımı tarihi boyunca oynadığı hiçbir resmi maçı kazanamamıştır? sorusuna ilişkin detayları öğrenmek isteyen izleyiciler bilgi sahibi olmak adına araştırmalarını sürdürüyor. İşte merak edilen sorunun cevabı ve tüm detaylar.

Hangi ülkenin erkek milli futbol takımı tarihi boyunca oynadığı hiçbir resmi maçı kazanamamıştır?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 30 Nisan 2023 Pazar günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya sorulan Hangi ülkenin erkek milli futbol takımı tarihi boyunca oynadığı hiçbir resmi maçı kazanamamıştır? Sorusununun yanıtını merak edenler araştırmalarını sürdürüyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (30 NİSAN 2023)

ATV ile 30 Nisan Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: Hangi ülkenin erkek milli futbol takımı tarihi boyunca oynadığı hiçbir resmi maçı kazanamamıştır?

A- Lihtenştayn
B- El Salvador
C- San Marino (CEVAP)
D- Lüksemburg


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Hangi ülkenin erkek milli futbol takımı tarihi boyunca oynadığı hiçbir resmi maçı kazanamamıştır?
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