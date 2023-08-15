"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 15 Ağustos 2023 Salı günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Hangi ülkenin milli marşında o ülkenin resmi dilindeki şekliyle iki kere Türk kelimesi geçer? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.
İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;
SORU: Hangi ülkenin milli marşında o ülkenin resmi dilindeki şekliyle iki kere Türk kelimesi geçer?