Haberler Yaşam Haberleri Hangi ülkenin milli marşında o ülkenin resmi dilindeki şekliyle iki kere Türk kelimesi geçer?
Giriş Tarihi: 15.8.2023 21:30 Son Güncelleme: 15.8.2023 21:30

Hangi ülkenin milli marşında o ülkenin resmi dilindeki şekliyle iki kere Türk kelimesi geçer?

ATV’nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 15 Ağustos 2023 Salı günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyici karşısına çıktı. Sevilen yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Hangi ülkenin milli marşında o ülkenin resmi dilindeki şekliyle iki kere Türk kelimesi geçer? sorusunun yanıtları merak edilerek araştırılıyor. İşte az önce sorulan sorunun cevabı ve tüm detaylar.

Hangi ülkenin milli marşında o ülkenin resmi dilindeki şekliyle iki kere Türk kelimesi geçer?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 15 Ağustos 2023 Salı günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Hangi ülkenin milli marşında o ülkenin resmi dilindeki şekliyle iki kere Türk kelimesi geçer? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (15 AĞUSTOS 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: Hangi ülkenin milli marşında o ülkenin resmi dilindeki şekliyle iki kere Türk kelimesi geçer?



SEÇENEKLER

A- Özbekistan
B- Azerbaycan
C- Macaristan (CEVAP)
D- Türkiye


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Hangi ülkenin milli marşında o ülkenin resmi dilindeki şekliyle iki kere Türk kelimesi geçer?
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