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Giriş Tarihi: 11.7.2023 22:26 Son Güncelleme: 11.7.2023 22:26

Hangisi 1900 Paris Olimpiyatları'nda, müsabakası yapılan bir spordur?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 11 Temmuz 2023 Salı günü yeni soruları ve yarışmacılarıyla izleyici karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmanın son bölümünde az önce sorulan Hangisi 1900 Paris Olimpiyatları'nda, müsabakası yapılan bir spordur? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı.

Hangisi 1900 Paris Olimpiyatları’nda, müsabakası yapılan bir spordur?

Her hafta Pazar günleri ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 11 Temmuz 2023 günü izleyici karşısına çıktı. Sevilen bilgi yarışmasını izleyenler az önce sorulan Hangisi 1900 Paris Olimpiyatları'nda, müsabakası yapılan bir spordur?sorusunun cevabını merak ederek araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (11 TEMMUZ 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: Hangisi 1900 Paris Olimpiyatları'nda, müsabakası yapılan bir spordur?

A- Okla ördek avlamak
B- Tuzakla tavşan yakalamak
C- Köpeklerle Tilki kovalamak
D- Tüfekle güvercin vurmak (CEVAP)


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Hangisi 1900 Paris Olimpiyatları'nda, müsabakası yapılan bir spordur?
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