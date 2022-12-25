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Giriş Tarihi: 25.12.2022 22:33 Son Güncelleme: 25.12.2022 22:34

Hangisi, 1964-1966 yılları arasında Muş'ta sınıf öğretmenliği yapmıştır?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 25 Aralık 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan Hangisi, 1964-1966 yılları arasında Muş'ta sınıf öğretmenliği yapmıştır? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek Hangisi, 1964-1966 yılları arasında Muş'ta sınıf öğretmenliği yapmıştır? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

Hangisi, 1964-1966 yılları arasında Muş’ta sınıf öğretmenliği yapmıştır?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (25 Aralık 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Hangisi, 1964-1966 yılları arasında Muş'ta sınıf öğretmenliği yapmıştır? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (25 ARALIK 2022)

ATV ile 25 Aralık Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: Hangisi, 1964-1966 yılları arasında Muş'ta sınıf öğretmenliği yapmıştır?

A- Münir Özkul
B- Şener Şen (CEVAP)
C- Hulusi Kentmen
D- Kemal Sunal


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Hangisi, 1964-1966 yılları arasında Muş'ta sınıf öğretmenliği yapmıştır?
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