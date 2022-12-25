Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (25 Aralık 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Hangisi, 1964-1966 yılları arasında Muş'ta sınıf öğretmenliği yapmıştır? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.
ATV ile 25 Aralık Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;
SORU: Hangisi, 1964-1966 yılları arasında Muş'ta sınıf öğretmenliği yapmıştır?
A- Münir Özkul
B- Şener Şen (CEVAP)
C- Hulusi Kentmen
D- Kemal Sunal