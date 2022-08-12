Haberler Yaşam Haberleri Hangisi 1991'de İngiltere milli futbol takımında 5 defa forma giymiş bir futbolcunun soyadıdır?
Giriş Tarihi: 12.8.2022 21:29 Son Güncelleme: 12.8.2022 21:29

Hangisi 1991'de İngiltere milli futbol takımında 5 defa forma giymiş bir futbolcunun soyadıdır?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 12 Ağustos 2022 Cuma günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Hangisi 1991'de İngiltere milli futbol takımında 5 defa forma giymiş bir futbolcunun soyadıdır? sorusunun cevabı merak konusu olarak Hangisi 1991'de İngiltere milli futbol takımında 5 defa forma giymiş bir futbolcunun soyadıdır? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

Hangisi 1991’de İngiltere milli futbol takımında 5 defa forma giymiş bir futbolcunun soyadıdır?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 12 Ağustos 2022 Cuma günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan Hangisi 1991'de İngiltere milli futbol takımında 5 defa forma giymiş bir futbolcunun soyadıdır? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Hangisi 1991'de İngiltere milli futbol takımında 5 defa forma giymiş bir futbolcunun soyadıdır? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: Hangisi 1991'de İngiltere milli futbol takımında 5 defa forma giymiş bir futbolcunun soyadıdır?

A- Salako (CEVAP)
B- Davaro
C- Feyzo
D- Maho

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Hangisi 1991'de İngiltere milli futbol takımında 5 defa forma giymiş bir futbolcunun soyadıdır?
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