Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan Hangisi 2010-2019 yılları arası Cambridge Üniversitesi'nde çalışmış ve Türkiye'den çok fazla sosyal medya takipçisi olan bir felsefe profesörüdür? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.