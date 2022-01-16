Haberler Yaşam Haberleri Hangisi 2010-2019 yılları arası Cambridge Üniversitesi'nde çalışmış ve Türkiye'den çok fazla sosyal medya takipçisi olan bir felsefe profesörüdür?
Giriş Tarihi: 16.1.2022 22:29 Son Güncelleme: 16.1.2022 22:29

Hangisi 2010-2019 yılları arası Cambridge Üniversitesi'nde çalışmış ve Türkiye'den çok fazla sosyal medya takipçisi olan bir felsefe profesörüdür?

Hangisi 2010-2019 yılları arası Cambridge Üniversitesi’nde çalışmış ve Türkiye’den çok fazla sosyal medya takipçisi olan bir felsefe profesörüdür?

ATV ekranlarının sevilen yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?” yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren yarışmanın bugün ekranlara gelen bölümünde sorulan Hangisi 2010-2019 yılları arası Cambridge Üniversitesi'nde çalışmış ve Türkiye'den çok fazla sosyal medya takipçisi olan bir felsefe profesörüdür? sorusunun yanıtları merak konusu oldu. Yanıtı merak edilen Hangisi 2010-2019 yılları arası Cambridge Üniversitesi'nde çalışmış ve Türkiye'den çok fazla sosyal medya takipçisi olan bir felsefe profesörüdür? sorusunun cevabı ve tüm detaylar.

Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan Hangisi 2010-2019 yılları arası Cambridge Üniversitesi'nde çalışmış ve Türkiye'den çok fazla sosyal medya takipçisi olan bir felsefe profesörüdür? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.



SORU: Hangisi 2010-2019 yılları arası Cambridge Üniversitesi'nde çalışmış ve Türkiye'den çok fazla sosyal medya takipçisi olan bir felsefe profesörüdür?

A- Amanda Aman
B- Bence Nanay (CEVAP)
C- Takla Atan
D- Ben Kankan

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Hangisi 2010-2019 yılları arası Cambridge Üniversitesi'nde çalışmış ve Türkiye'den çok fazla sosyal medya takipçisi olan bir felsefe profesörüdür?
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