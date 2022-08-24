Haberler Yaşam Haberleri Hangisi ABD kongresinin bir komitesinin resmi oturumunda tanık olarak dinlenmiştir? || Kim Milyoner Olmak İster 24 Ağustos 2022 50 bin TL’lik soru!
Giriş Tarihi: 24.8.2022 21:56

Hangisi ABD kongresinin bir komitesinin resmi oturumunda tanık olarak dinlenmiştir? || Kim Milyoner Olmak İster 24 Ağustos 2022 50 bin TL’lik soru!

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 24 Ağustos 2022 salı günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Hangisi ABD kongresinin bir komitesinin resmi oturumunda tanık olarak dinlenmiştir? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Peki, Hangisi ABD kongresinin bir komitesinin resmi oturumunda tanık olarak dinlenmiştir? İşte soru ve cevabı

Hangisi ABD kongresinin bir komitesinin resmi oturumunda tanık olarak dinlenmiştir? || Kim Milyoner Olmak İster 24 Ağustos 2022 50 bin TL’lik soru!

Hangisi ABD kongresinin bir komitesinin resmi oturumunda tanık olarak dinlenmiştir? sorusu, 50 bin TL'lik Kim Milyoner Olmak İster sorusu olarak ekran karşısında yer aldı. Vatandaşlar da bu soru hakkında bilgiler edinmek istedi. Peki, Hangisi ABD kongresinin bir komitesinin resmi oturumunda tanık olarak dinlenmiştir? İşte 24 Ağustos 2022 Kim Milyoner Olmak İster sorusunun cevabı!

SORU: Hangisi ABD kongresinin bir komitesinin resmi oturumunda tanık olarak dinlenmiştir?

A: Bir Papağan

B: Yapay Zekalı Bir Robot

C: Bir Kukla (cevap)

D: Bir Köpek

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Hangisi ABD kongresinin bir komitesinin resmi oturumunda tanık olarak dinlenmiştir? || Kim Milyoner Olmak İster 24 Ağustos 2022 50 bin TL’lik soru!
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