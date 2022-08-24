Hangisi ABD kongresinin bir komitesinin resmi oturumunda tanık olarak dinlenmiştir? || Kim Milyoner Olmak İster 24 Ağustos 2022 50 bin TL’lik soru!

Hangisi ABD kongresinin bir komitesinin resmi oturumunda tanık olarak dinlenmiştir? sorusu, 50 bin TL'lik Kim Milyoner Olmak İster sorusu olarak ekran karşısında yer aldı. Vatandaşlar da bu soru hakkında bilgiler edinmek istedi. Peki, Hangisi ABD kongresinin bir komitesinin resmi oturumunda tanık olarak dinlenmiştir? İşte 24 Ağustos 2022 Kim Milyoner Olmak İster sorusunun cevabı!