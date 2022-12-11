Hangisi Dede Korkut Hikayelerindeki karakterlerden biri değildir? - Dede Korkut Hikayeleri ve karakterleri

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (11 Aralık 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde 1 Milyon TL'lik büyük ödülü kazandıracak olan soruyu açtıran Batu Alıcı tekrar koltuğa geçerek en kritik soruyu doğru yanıtlamaya çalışacak. Batu Alıcı'ya yöneltilen 1 Milyon TL'lik Hangisi "Dede Korkut Hikayelerindeki" karakterlerden biri değildir? Milyoner sorusu izleyenler tarafından da şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYONLUK SORU VE CEVABI (11 ARALIK 2022)

ATV ile 11 Aralık Milyoner 1 Milyonluk soru ve cevabı şöyle;