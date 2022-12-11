Haberler Yaşam Haberleri Hangisi Dede Korkut Hikayelerindeki karakterlerden biri değildir? | Dede Korkut Hikayeleri karakterleri kimler | ATV ile MİLYONER 1 MİLYONLUK SORU VE CEVABI BURADA
Giriş Tarihi: 11.12.2022 23:08 Son Güncelleme: 11.12.2022 23:08

Hangisi Dede Korkut Hikayelerindeki karakterlerden biri değildir? | Dede Korkut Hikayeleri karakterleri kimler | ATV ile MİLYONER 1 MİLYONLUK SORU VE CEVABI BURADA

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 11 Aralık 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde 1 Milyon TL’lik soruyu açtırmaya hak kazanan Batu Alıcı yarışıyor. Merak konusu olan Dede Korkut Hikayeleri ve karakterleri ileilgili 1 Milyon TL’lik sorusu izleyiciler tarafından da yoğun şekilde merak edilerek Hangisi "Dede Korkut Hikayelerindeki" karakterlerden biri değildir? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner 1 Milyonluk soru ve cevabı ve Dede Korkut Hikayeleri ve karakterleri

Hangisi Dede Korkut Hikayelerindeki karakterlerden biri değildir? | Dede Korkut Hikayeleri karakterleri kimler | ATV ile MİLYONER 1 MİLYONLUK SORU VE CEVABI BURADA

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (11 Aralık 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde 1 Milyon TL'lik büyük ödülü kazandıracak olan soruyu açtıran Batu Alıcı tekrar koltuğa geçerek en kritik soruyu doğru yanıtlamaya çalıştı. Dede Korkut Hikayeleri ve karakterleri ile ilgili olarak Batu Alıcı'ya yöneltilen 1 Milyon TL'lik Hangisi "Dede Korkut Hikayelerindeki" karakterlerden biri değildir? Milyoner sorusu izleyenler tarafından da şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYONLUK SORU VE CEVABI (11 ARALIK 2022)

ATV ile 11 Aralık Milyoner 1 Milyonluk soru ve cevabı ve Dede Korkut Hikayeleri ve karakterleri şöyle;



MİLYONER 1 MİLYONLUK SORU: Hangisi Dede Korkut Hikayelerindeki karakterlerden biri değildir?

A- Bala Hatun (CEVAP)
B- Banu Çiçek
C- Bamsı Beyrek
D- Bayındır Han

BATU ALICI KİMDİR?

ATV Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soruyu açan Batu Alıcı 20 yaşındadır. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği öğrencisidir.



Bursalıdır. Babası makine; annesi tekstil mühendisidir.

2020 yılında girdiği üniversite sınavında 404. oldu. Kayak, basketbol ve tenis sporuyla ilgileniyor.



DEDE KORKUT HİKAYELERİ VE KARAKTERLERİ

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Hangisi Dede Korkut Hikayelerindeki karakterlerden biri değildir? | Dede Korkut Hikayeleri karakterleri kimler | ATV ile MİLYONER 1 MİLYONLUK SORU VE CEVABI BURADA
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