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Giriş Tarihi: 17.8.2022 22:39 Son Güncelleme: 17.8.2022 22:39

Hangisi doğru yazılmış ve sözlükte tanımı olan bir kelimedir?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Hangisi doğru yazılmış ve sözlükte tanımı olan bir kelimedir? sorusunun cevabı merak konusu olarak Hangisi doğru yazılmış ve sözlükte tanımı olan bir kelimedir? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

Hangisi doğru yazılmış ve sözlükte tanımı olan bir kelimedir?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan Hangisi doğru yazılmış ve sözlükte tanımı olan bir kelimedir? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Hangisi doğru yazılmış ve sözlükte tanımı olan bir kelimedir? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: Hangisi doğru yazılmış ve sözlükte tanımı olan bir kelimedir?

A- Kurusoğan
B- Tazesoğan
C- Yaşsoğan
D- Yeşilsoğan

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Hangisi doğru yazılmış ve sözlükte tanımı olan bir kelimedir?
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