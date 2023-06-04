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Giriş Tarihi: 4.6.2023 22:31 Son Güncelleme: 4.6.2023 22:31

Hangisi hiç Oscar ödülü kazanmamıştır?

Her hafta Pazar günleri ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 4 Haziran 2023 günü izleyici karşısına çıktı. Sevilen bilgi yarışmasını izleyenler az önce sorulan hangisi hiç Oscar ödülü kazanmamıştır? sorusunun cevabını merak ederek araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. İşte merak edilen sorunun cevabı.

Hangisi hiç Oscar ödülü kazanmamıştır?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 4 Haziran 2023 Pazar günü yeni soruları ve yarışmacılarıyla izleyici karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmanın son bölümünde az önce sorulan hangisi hiç Oscar ödülü kazanmamıştır? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (4 HAZİRAN 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: Hangisi hiç Oscar ödülü kazanmamıştır?

A- Bilie Eilish
B- Jim Carrey (CEVAP)
C- Kobe Bryant
D- Leonardo DiCaprio


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Hangisi hiç Oscar ödülü kazanmamıştır?
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