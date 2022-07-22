Haberler Yaşam Haberleri Hangisi Jules Verne'in "Seksen Günde Devrialem" adlı romanında anlatılan dünya turu boyunca ulaşım için kullanılanlardan biri değildir?
Giriş Tarihi: 22.7.2022 22:31 Son Güncelleme: 22.7.2022 22:32

Hangisi Jules Verne'in "Seksen Günde Devrialem" adlı romanında anlatılan dünya turu boyunca ulaşım için kullanılanlardan biri değildir?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 22 Temmuz 2022 Cuma günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Hangisi Jules Verne'in "Seksen Günde Devrialem" adlı romanında anlatılan dünya turu boyunca ulaşım için kullanılanlardan biri değildir? sorusunun cevabı merak konusu olarak Hangisi Jules Verne'in "Seksen Günde Devrialem" adlı romanında anlatılan dünya turu boyunca ulaşım için kullanılanlardan biri değildir? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

Hangisi Jules Verne’in Seksen Günde Devrialem adlı romanında anlatılan dünya turu boyunca ulaşım için kullanılanlardan biri değildir?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 22 Temmuz 2022 Cuma günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan Hangisi Jules Verne'in "Seksen Günde Devrialem" adlı romanında anlatılan dünya turu boyunca ulaşım için kullanılanlardan biri değildir? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Hangisi Jules Verne'in "Seksen Günde Devrialem" adlı romanında anlatılan dünya turu boyunca ulaşım için kullanılanlardan biri değildir? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: Hangisi Jules Verne'in "Seksen Günde Devrialem" adlı romanında anlatılan dünya turu boyunca ulaşım için kullanılanlardan biri değildir?

A- Kızak
B- Sıcak hava balonu (CEVAP)
C- Fil
D- Vapur

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Hangisi Jules Verne'in "Seksen Günde Devrialem" adlı romanında anlatılan dünya turu boyunca ulaşım için kullanılanlardan biri değildir?
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