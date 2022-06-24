Giriş Tarihi: 24.6.2022 21:50Son Güncelleme: 24.6.2022 21:51
Hangisi lisede edebiyat derslerinde ' Söz Sanatları' başlığı altında anlatılanlardan değildir?
ABONE OL
ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 24 Haziran 2022 Cuma günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Hangisi lisede edebiyat derslerinde ' Söz Sanatları' başlığı altında anlatılanlardan değildir? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte sorunun merak edilen cevabı.
Hangisi lisede edebiyat derslerinde ' Söz Sanatları' başlığı altında anlatılanlardan değildir?