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Giriş Tarihi: 22.8.2023 21:27 Son Güncelleme: 22.8.2023 21:27

Hangisi müthiş kelimesinin TDK sözlüklerinde geçen anlamlarından biri değildir?

ATV’nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 22 Ağustos 2023 Salı günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyici karşısına çıktı. Sevilen yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Hangisi müthiş kelimesinin TDK sözlüklerinde geçen anlamlarından biri değildir? sorusunun yanıtları merak edilerek araştırılıyor. İşte az önce sorulan sorunun cevabı ve tüm detaylar.

Hangisi müthiş kelimesinin TDK sözlüklerinde geçen anlamlarından biri değildir?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 22 Ağustos 2023 Salı günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Hangisi müthiş kelimesinin TDK sözlüklerinde geçen anlamlarından biri değildir? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (22 AĞUSTOS 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: Hangisi müthiş kelimesinin TDK sözlüklerinde geçen anlamlarından biri değildir?



A- Korkunç
B- Dehşetli
C- Muhteşem (CEVAP)
D- Dayanılmaz


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Hangisi müthiş kelimesinin TDK sözlüklerinde geçen anlamlarından biri değildir?
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