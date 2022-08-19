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Giriş Tarihi: 19.8.2022 22:31 Son Güncelleme: 19.8.2022 22:32

Hangisi tarafından vahşi doğada saldırıya uğrayıp öldürüldüğü kayda geçen bir insan yoktur?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 19 Ağustos 2022 Cuma günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Hangisi tarafından vahşi doğada saldırıya uğrayıp öldürüldüğü kayda geçen bir insan yoktur? sorusunun cevabı merak konusu olarak Hangisi tarafından vahşi doğada saldırıya uğrayıp öldürüldüğü kayda geçen bir insan yoktur? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

Hangisi tarafından vahşi doğada saldırıya uğrayıp öldürüldüğü kayda geçen bir insan yoktur?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 19 Ağustos 2022 Cuma günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan Hangisi tarafından vahşi doğada saldırıya uğrayıp öldürüldüğü kayda geçen bir insan yoktur? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Hangisi tarafından vahşi doğada saldırıya uğrayıp öldürüldüğü kayda geçen bir insan yoktur? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: Hangisi tarafından vahşi doğada saldırıya uğrayıp öldürüldüğü kayda geçen bir insan yoktur?

A- Piranalar
B- Karıncalar
C- Katil balinalar (CEVAP)
D- Kunduzlar

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Hangisi tarafından vahşi doğada saldırıya uğrayıp öldürüldüğü kayda geçen bir insan yoktur?
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