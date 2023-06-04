ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 4 Haziran 2023 Pazar günü yeni soruları ve yarışmacılarıyla izleyici karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmanın son bölümünde az önce sorulan Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir kelimedir? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor.
İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;
SORU: Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir kelimedir?
A- Nevton (CEVAP)
B- Bobel
C- Edison
D- Tesla