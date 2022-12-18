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Giriş Tarihi: 18.12.2022 23:41 Son Güncelleme: 18.12.2022 23:41

Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan ve "sürekli olarak" anlamına gelen bir ifadedir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 18 Aralık 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan ve "sürekli olarak" anlamına gelen bir ifadedir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan ve "sürekli olarak" anlamına gelen bir ifadedir? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan ve sürekli olarak anlamına gelen bir ifadedir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (18 Aralık 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan ve "sürekli olarak" anlamına gelen bir ifadedir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (18 ARALIK 2022)

ATV ile 18 Aralık Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;

SORU: Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan ve "sürekli olarak" anlamına gelen bir ifadedir?

A- Hafta yedi gün
B- Yedi yirmi dört
C- Yıl on iki ay
D- Üç yüz altmış beş gün

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Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan ve "sürekli olarak" anlamına gelen bir ifadedir?
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