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Giriş Tarihi: 3.8.2022 22:58 Son Güncelleme: 3.8.2022 22:58

Hangisi tüm sinema filmlerinde kendi oynadığı rollerin dublajını kendisi yapmıştır?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 3 Ağustos 2022 Çarşamba Çarşamba günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Hangisi tüm sinema filmlerinde kendi oynadığı rollerin dublajını kendisi yapmıştır sorusunun cevabı merak konusu olarak Hangisi tüm sinema filmlerinde kendi oynadığı rollerin dublajını kendisi yapmıştır? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

Hangisi tüm sinema filmlerinde kendi oynadığı rollerin dublajını kendisi yapmıştır?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan Hangisi tüm sinema filmlerinde kendi oynadığı rollerin dublajını kendisi yapmıştır? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Hangisi tüm sinema filmlerinde kendi oynadığı rollerin dublajını kendisi yapmıştır? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: Hangisi tüm sinema filmlerinde kendi oynadığı rollerin dublajını kendisi yapmıştır?

A- Türkan Şoray
B- Zeki Müren (CEVAP)
C- Kemal Sunal
D- Cüneyt Arkın

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Hangisi tüm sinema filmlerinde kendi oynadığı rollerin dublajını kendisi yapmıştır?
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