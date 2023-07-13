



SORU: Hangisi, Türkiye'nin milli marşı olan İstiklal Marşı'nda geçen bir ifadedir?

A- ne bu şiddet, bu ne celal?

B- bu ne şiddet, ne bu celal?

C- bu ne şiddet, bu celal?

D- ne bu şiddet, bu celal? (CEVAP)