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Giriş Tarihi: 13.7.2023 22:41 Son Güncelleme: 13.7.2023 22:41

Hangisi, Türkiye'nin milli marşı olan İstiklal Marşı'nda geçen bir ifadedir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 13 Temmuz 2023 Perşembe günü yeni soruları ve yarışmacılarıyla izleyici karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmanın son bölümünde az önce sorulan Hangisi, Türkiye'nin milli marşı olan İstiklal Marşı'nda geçen bir ifadedir? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı.

Hangisi, Türkiye’nin milli marşı olan İstiklal Marşı’nda geçen bir ifadedir?

Her hafta Perşembe günleri ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 13 Temmuz 2023 günü izleyici karşısına çıktı. Sevilen bilgi yarışmasını izleyenler az önce sorulan Hangisi, Türkiye'nin milli marşı olan İstiklal Marşı'nda geçen bir ifadedir? sorusunun cevabını merak ederek araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (13 TEMMUZ 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: Hangisi, Türkiye'nin milli marşı olan İstiklal Marşı'nda geçen bir ifadedir?

A- ne bu şiddet, bu ne celal?
B- bu ne şiddet, ne bu celal?
C- bu ne şiddet, bu celal?
D- ne bu şiddet, bu celal? (CEVAP)


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Hangisi, Türkiye'nin milli marşı olan İstiklal Marşı'nda geçen bir ifadedir?
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