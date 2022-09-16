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Giriş Tarihi: 16.9.2022 22:40 Son Güncelleme: 16.9.2022 22:40

Hangisi yanardağ değildir?

Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarında yayınlanan ve Türkiye’nin en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, 16 Eylül 2022 Cuma günü izleyici karşısına çıkıyor. Türkiye’nin pek çok bölgesinden yarışmacıyı konuk eden ve yönelttiği sorularla yarışmacılara ve ekran başındaki izleyicilere yeni bilgiler edindiren “Kim Milyoner Olmak İster?” in son bölümünde sorulan Hangisi yanardağ değildir? sorusu izleyenler tarafından merak edilerek Hangisi yanardağ değildir? şeklinde araştırılmaya başlandı. İşte çok merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

Hangisi yanardağ değildir?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, 16 Eylül 2022 Cuma günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyicilerinin evlerine konuk oldu. Türk televizyonlarının uzun soluklu yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" de 2. barajı geçmeyi başaran yarışmacıya sorulan Hangisi yanardağ değildir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.



SORU: Hangisi yanardağ değildir?

A- Ağrı Dağı
B- Erciyes Dağı
C- Nemrut Dağı
D- Palandöken Dağı (CEVAP)

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Hangisi yanardağ değildir?
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