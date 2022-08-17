Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan Hangisinin 100. yılı bir artık yıla denk gelmektedir? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Hangisinin 100. yılı bir artık yıla denk gelmektedir? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.