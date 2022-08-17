Haberler Yaşam Haberleri Hangisinin 100. yılı bir artık yıla denk gelmektedir?
Giriş Tarihi: 17.8.2022 22:29 Son Güncelleme: 17.8.2022 22:29

Hangisinin 100. yılı bir artık yıla denk gelmektedir?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Hangisinin 100. yılı bir artık yıla denk gelmektedir? sorusunun cevabı merak konusu olarak Hangisinin 100. yılı bir artık yıla denk gelmektedir? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

Hangisinin 100. yılı bir artık yıla denk gelmektedir?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan Hangisinin 100. yılı bir artık yıla denk gelmektedir? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Hangisinin 100. yılı bir artık yıla denk gelmektedir? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: Hangisinin 100. yılı bir artık yıla denk gelmektedir?

A- 30 Ağustos Zaferi
B- TBMM'nin Ankara'da ilk açılışı (CEVAP)
C- Türkiye'de cumhuriyetin ilanı
D- Atatürk'ün Samsun'a çıkışı

ARKADAŞINA GÖNDER
Hangisinin 100. yılı bir artık yıla denk gelmektedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA