Haberler Yaşam Haberleri ‘Hani 16 milyonun başkanıydınız’
Giriş Tarihi: 27.11.2021

‘Hani 16 milyonun başkanıydınız’

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‘Hani 16 milyonun başkanıydınız’
İBB Meclisi kasım ayı toplantısının 6. birleşiminde konuşan İBB MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Kariyer İstihdam Ofislerinde yapılan ayrımcılıklar nedeniyle eleştirdi. Kariyer İstihdam Ofislerinin partililere iş bulmak için açılan göstermelik yerler olduğunu dile getiren Yılmaz, "CHP İBB Grup Sözcüsü Tarık Balyalı işe alımların yüzde 35 CHP, yüzde 15 İYİ Parti, yüzde 15 diğerleri şeklinde olduğunu söyledi. Ötekiler de Kariyer İstihdam Ofisleri diye kategorize ediliyor. Ötekiler kim? Bu memleketin evlatları olan Cumhur İttifakı'na oy vermiş vatandaşlar. Siz hani 16 milyonun belediye başkanıydınız? Hani İstanbul'un ötekisi olmayacaktı?" dedi.

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‘Hani 16 milyonun başkanıydınız’
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