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Giriş Tarihi: 7.8.2023 09:44 Son Güncelleme: 7.8.2023 10:18

AK Parti'li Suna Kepolu Ataman yerel seçim öncesi sahaya indi

AK Parti önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimler için ‘seçim startı’ verirken, Güneydoğu’nun tek Hanım Ağası AK Parti Milletvekili Suna Kepolu Ataman, sahaya indi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
AK Parti’li Suna Kepolu Ataman yerel seçim öncesi sahaya indi

AK Parti önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimler için 'seçim startı' verirken, Güneydoğu'nun tek Hanım Ağası AK Parti Milletvekili Suna Kepolu Ataman, sahaya indi. Diyarbakır'da Milletvekili Hanım Ağa, 45 dereceyi aşan sıcakta, kapı kapı dolaşıp dert dinliyor.

Genç-yaşlı, kadın-erkek bire bir dinlediği bölge insanıyla yakından ilgilenen Ataman, "Ben bir ağa da olsam, insanıma hizmet için varım. Beni Meclis'e gönderenlere karşı sorumluluğum var. Halkın içinde olmayan kaybeder, bu nedenle sahada milletimizin yanında derdine ve sorunlarına çözüm bulmaya amaçlıyorum" dedi.

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AK Parti'li Suna Kepolu Ataman yerel seçim öncesi sahaya indi
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